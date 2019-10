Kokostar tortunun hazırlanması - Usta öz sirlərini açır - VİDEO

Milli.Az Lent.az-a istinadən oxucularına növbəti maraqlı resepti təqdim edir.

Bu dəfə sizi sosial şəbəkədə "Bis-Dus Babayeva" adı ilə məşhur olan səhifəyə istinadla kokostar tortunun necə hazırlanması ilə tanış edəcəyik.

Tərkibi:

3 yumurta, yarım stəkan şəkər tozu, yarım stəkan un, qabarta tozu, vanil, 2 xörəkl qaşığı kakao.

Kremi üçün: 1 paket krem-şanti, 1 stəkan süd, 2 stəkan kakos, 2 xörəkl qaşığı şəkər pudrası.

Sous üçün: 100 qram tünd şokolad, 100 qram südlü şokolad, 200 qram qaymaq.

Hazırlanma qaydası:

Yumurta ilə şəkər tozunu ağarana qədər birlikdə çalırıq. Sonra stəkandakı una qabartma tozunu, vanili və kakaonu əlavə edib qarışdırırıq. Hə iki qarışıq birlikdə qarışdırılır. Daha sonra sobanın listinə əlavə edib bişirilir.

Digər qaba südü, krem-şantini və şəkər pudrasını əlavə edib çalırıq, kakosu töküb qarışdırırıq. 15 dəqiqə soyuducuda saxlayırıq.

Sousu hazırlayacağımız qaba isə qaymağı əlavə edib ocaqda isidirik. Ocaqdan götürüb ardıncaşokoladı əlavə edib qarışdırırq.

Tortu südlə isladıb öncə kremi çəkirik. 10-15 dəqiqə sonra sousu əlavə edirik. Tortumuz hazırdı.

Nuş olsun!

