Bədəndəki qurdları tökən güclü üsul - STALİN DÖVRÜNÜN RESEPTİ - VİDEO

Deyilənə görə, Stalin dövründə yay tətilindən məktəbə qayıdan məktəbliləri elə ilk dərs günü məktəbin tibbi məntəqəsində düzüb bu otlardan bir qaşıq uddurub su içirirdilər. Bu prosedur 1 həftə davam edirdi. Daha sonra uşaqlar sabahı onlardan çıxan, tökülən qurdlardan bir-birinə bəhs edirdi.

Bununla da uşaqların yaydan orqanizminə düşən və siniflərdə bir-birinə çirkli əl, ağız suyu ilə yoluxa biləcək parazit yayılmasının qarşısı alınırdı.

Milli.Az medicina.az-a istinadən bildirir ki, elə indi də əlçatan olan bu ot və bitkilərlə illərlə bədəninizdə, bağırsaqlarınızda köl salmış müxtəlif qurd invaziyaları, parazitləri təmizləyə bilərsiz. İstifadəsi çox asandır.

Həmin resepti təqdim edirik.

Milli.Az

