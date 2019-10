"Victoria's Secret"in keçmiş modeli Miranda Kerr üçüncü övladını dünyaya gətirib.

Milli.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, "Snapchat"ın qurucusu Evan Spiegel ilə evli olan modelin üçüncü oğlu doğulub.

Qeyd edək ki, onun aktyor Orlando Blum ilə evliliyindən də səkkiz yaşlı bir oğlu var.

