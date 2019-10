“Roma” Türkiyə ordusunun Suriyadakı hərbi əməliyyatına dəstək olaraq əsgər salamı verdiyi şəkli sosial şəbəkədə paylaşan futbolçusu Cengiz Ünderi cəzalandırmayacaq.

Metbuat.az-ın Qol.az-a istinadən yaydığı məlumata görə, klub futbolçusunun bu addımının onlara heç bir problem yaratmadığını bildirib.

Paytaxt təmsilçisi 22 yaşlı hücumçu üçün sanskiya tətbiq etməyəcək.

