Türkiyə dünya çempionları ilə heç-heçə edib, Ukrayna AVRO-2020-yə vəsiqə qazanıb

Futbol üzrə 2020-ci il Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti matçlar keçirilib.

"Report"un məlumatına görə, VIII turun ikinci oyun günündə 3 qrupda 7 qarşılaşma təşkil olunub. Gecənin mərkəzi qarşılaşmasında Türkiyə yığması Fransa ilə 1:1 hesablı heç-heçəyə nail olub. Ukrayna isə Portuqaliyaya qalib gələrək, final mərhələsinə vəsiqə qazanıb.

AVRO-2020-nin seçmə mərhələsi

VIII tur

14 oktyabr

A qrupu

22:45. Kosovo – Monteneqro - 2:0

22:45. Bolqarıstan - İngiltərə - 0:6

Xal durumu: İngiltərə - 15 (6 oyuna), Çexiya - 12 (6), Kosovo - 11 (6), Monteneqro - 3 (7), Bolqarıstan - 3 (7)

B qrupu

22:45. Ukrayna – Portuqaliya - 2:1

22:45. Litva – Serbiya - 1:2

Xal durumu: Ukrayna - 19 (7 oyuna), Portuqaliya - 11 (6 oyuna), Serbiya - 10 (6), Lüksemburq - 4 (6), Litva 1 (7)

H qrupu

22:45. Moldova – Albaniya - 0:4

22:45. İslandiya – Andorra - 2:0

22:45. Fransa – Türkiyə - 1:1

Xal durumu: Türkiyə - 19, Fransa - 19, İslandiya - 15, Albaniya - 12, Andorra - 3, Moldova - 3.



