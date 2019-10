Türkiyə Fransadan xalla dönür

Avro-2020-nin seçmə mərhələsində 8-ci turun oyunları davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün daha 7 görüş keçiriləcək. Əsas diqqətlər H qrupunda oynanılacaq Fransa - Türkiyə matçına yönələcək. 18 xalla qrup lideri olan "ay-ulduzlular"ın eyni xala malik son dünya çempionu ilə görüşü maraqla gözlənilir.



14 oktyabr

A qrupu

22:45 Bolqarıstan – İngiltərə - 0:6



22:45 Kosovo – Monteneqro - 2:0







B qrupu

22:45 Ukrayna – Portuqaliya -2:1



22:45 Litva – Serbiya - 1:2







H qrupu

22:45 Fransa – Türkiyə - 1:1



22:45 İslandiya – Andorra - 2:0



22:45 Moldova – Albaniya - 0:4





