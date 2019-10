Mingəçevir şəhərinin girişində xəsarətlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi olub.

"Report"un məlumatına görə, şərti olaraq "Ala qapı" adlanan ərazidə hərəkətdə olan "Nissan" markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq qəzaya uğrayıb. Nəticədə sürücü müxtəlif bədən xəsarətləri alıb. O, təcili tibbi yardım maşını ilə Mingəçevir şəhər Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



