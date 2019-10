Səudiyyə Ərəbistanının tac şahzadəsi Çeçenistana səfər edəcək

Bakı, Trend:

Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhd şahzadəsi Məhəmməd bin Salman Çeçenistana səfər etmək niyyətindədir.

Trend-in məlumatına görə, bunu jurnalistlərə Çeçenistan rəhbəri Ramzan Kadırov söyləyib.

Kadırov şahzadənin bölgəyə gələcəyinə dair bir suala cavabında "söz verib" deyə xəbər verib. Çeçenistan rəhbəri şahzadə ilə söhbətində bunları çatdırıb: Siz məşğul bir insansınız, özünüz bir tarix seçib Çeçenistana səfər edə bilərsiniz".

