Böyük Britaniyada Şahzadə Uilyam və həyat yoldaşı Keyt Middlton Pakistana səfər ediblər.

Bu barədə "Report" "People"a istinadən xəbər verir.

Qeyd edilir ki, cütlüyün səfəri zamanı maraqlı məqam diqqət çəkib. Belə ki, Keyt Midlton bu ölkəyə mavi rəngli şalvar-kamizdə - şalvarlı donda gəlib. Məlumata görə, buna bənzəyən paltarı 1996-cı ildə şahzadə Diana Pakistana səfəri zamanı geyinib.

Şalvar-kamiz Asiyada ənənəvi geyimdir.





