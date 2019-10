Bakı, Trend:

Səudiyyə hakimiyyəti Saudi Aramco-nun səhmlərinin 3% -ni yerli birjada yerləşdirmək niyyətindədir.

Trend-in məlumatına görə, belə qərar artıq bu ilin noyabr ayında baş verə bilər.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl də bildirilmişdi ki, satış üçün Krallığın səlahiyyətliləri şirkətin 5% -ni təklif etmək niyyətindədirlər.

Ümumiyyətlə, Saudi Aramco-nın səhmləri ilkin olaraq 2 trilyon dollar dəyərində qiymətləndirilib.

