ABŞ Müdafiə Naziri Mark Esper ABŞ-ın ordusunu Suriyadan çıxarılmasını davam etdiyini açıqlayıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, daha əvvəl ABŞ-ın prezidenti Donald Tramp Twitter-də Suriyadan "geri çəkildiyini" söyləmişdir.

"Prezidentin sərəncamı ilə Müdafiə Nazirliyi ABŞ hərbçilərinin Suriyanın şimal-şərqindən mütəşəkkil şəkildə çıxarılmasını həyata keçirir" Esper deyib.

Milli.Az

