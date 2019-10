Bakı, Trend:

Çinin Baş nazirinin müavini Hu Chunhua, Çin-Sakit okean adaları ölkələrinin 3-cü iqtisadi inkişaf və əməkdaşlıq forumunda iştirak edəcək və ondan əlavə Samoa və Filippinə səfər edəcək.

Trend-in məlumatına görə, 3-cü Çin-Sakit okean adaları ölkələri iqtisadi inkişaf və əməkdaşlıq forumu, Samoanın paytaxtı Apia şəhərində, oktyabrın 20-dən 21-dək keçiriləcəkdir.

