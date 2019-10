Twitter Macbook üçün tətbiqini istifadəyə verdi

MacOS Catalina ilə Mac istifadəçiləri Mac Catalyst texnologiyası ilə Mac-larda iPad tətbiqlərindən istifadə edə biləcəklər. Bu texnologiya sayəsində bu gün Macs üçün Twitter-in iPad tətbiqi istifadəyə verildi.

Milli.Az techland.az-a istinadən bildirir ki, MacOS Catalina-nı istifadəyə verdikdə Apple, iPad tətbiqetmələrinin artıq Maclərdə də istifadə edilə biləcəyini açıqladı. Mac Catalyst texnologiyası Mac-larda iPad tətbiqlərini aktiv etmək üçün istifadə olunur. Tərtibatçılar tətbiqlərini Catalyst texnologiyasına uyğunlaşdırdıqca, Macs masaüstündə daha çox iPad tətbiqini görəcəyik.

Twitter bu gün Mac masaüstündə çalışan Catalyst texnologiyasını istifadəyə verdi. An etibarı ilə Mac istifadəçiləri Twitter Mac tətbiqini App Store-dan yükləyə bilərlər. Twitter-ın yeni tətbiqi, Mac istifadəçiləri üçün mobil cihazlara tanış olan bir çox xüsusiyyət təqdim edir. Üstəlik, Macs üçün Twitter tətbiqi də Dark rejimi dəstəkləyir.

Bu gündən etibarən Mac tətbiqlərinizdəki App Store-dan Twitter-in Catalyst texnologiyasından istifadə edərək Mac tətbiqini yükləyə bilərsiniz.

Milli.Az

