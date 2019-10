Səhər yeməyində çörək yeyənlərə bəd xəbər

Məlum olub ki, səhər yeməyində çörək, şirniyyat, qoğal və s. bu kimi qənnadı məhsullarına üstünlük vermək zərərlidir.

Publika.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, un məmulatları mədəni qıcıqlandırır və mədədə şişkinlik yaradır. Acqarına şirniyyat yemək mədəyə zərər verir. Məsələ ondadır ki, tərkibindəki şəkər sürətlə qana qarışır, qanda şəkərin miqdarını artırır və bir çox xəstəliklərə yol açır. Odur ki, səhərlər şirniyyat və şirin sulardan uzaq durun.

Eyni zamanda ədviyyatlı yeməkləri də səhərlər acqarına yemək mədəni qıcıqlandırır və həzm pozğunluğuna səbəb olur.

Armud çox faydalı lif tərkibi sayəsində bağırsaqların düzgün işləməsinə kömək edir. Ancaq boş mədəyə yemək mədəyə zərər verə və qarın ağrısına səbəb ola bilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.