Einride adlı təşəbbüs 25 milyon dollar investisiya qazandı

Yük daşımaları üçün nəzərdə tutulmuş avtonom futuristik kapsulları ilə tanınan İsveç Einride şirkəti A Seriyalı investisiya turunda 25 milyon dollar sərmayə qazandı. EQT Ventures və NordicNinja VC-nin rəhbərlik etdiyi investisiya turunda Panasonic, Honda, Omron, Yaponiya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Bankı, Ericsson Ventures, Norrsken Fondu, Gavalı Alley İnvestisiya və Plug and Play Ventures da iştirak etdilər.

Milli.Az techland.az-a istinadən bildirir ki, Einride-nın nəqliyyat vasitələri yük daşımaq vəzifəsini yerinə yetirmək üçün nəzərdə tutulsa da, onlar yük maşınları deyillər. Təşəbbüs, yeni sərmayələrini Avropa sərhədlərindən kənara çıxaraq ABŞ-da genişləndirmək üçün istifadə edəcəyini açıqladı. Einride-nin 2017-ci ildə istehsal etdiyi T-Pod elektrikli nəqliyyat vasitəsi bu ilin may ayından etibarən ictimai yollarda xidmət etmişdir.

25 milyon dollarlıq investisiyadan daha çox insana iş vermək, proqram platformasına investisiya qoymaq və beynəlxalq miqyasda, xüsusən də ABŞ-da ofis açıb böyümək üçün istifadə ediləcəkdir. Einride gələn il ABŞ-da bir ofis açmağı da planlaşdırır. Einride'nin qurucusu və icraçı direktoru Robert Falck, məqsədinin nəqliyyat sektorunu köklü şəkildə dəyişdirmək olduğunu söylədi. Ayrıca əlavə etdi ki, yeni investisiya onlara sürətlə artan müştəri tələblərini qarşılamağa kömək edəcəkdir.

Milli.Az

