AVRO-2020-nin Könüllülər Proqramının universitetlərdə təqdimatı olacaq

AVRO-2020-nin Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcək 3 qrup oyunu, eləcə də 1/4 final mərhələsi qarşılaşması ilə əlaqədar yaradılmış Əməliyyat Qrupu tədbirə hazırlıq məqsədilə oktyabrın 15-dən noyabrın 15-dək ümumilikdə 12 universitetdə tələbələr, tələbə gənclər təşkilatları və müəllim heyəti üçün Könüllülər Proqramının təqdimatını keçirəcək.

"Report" AVRO-2020-nin Təşkilat Komitəsinə istinadən xəbərt verir ki, tədbirə bu gün Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində xüsusi təqdimatla start veriləcək.

Görüşdə Avropa çempionatının tarixi, maraqlı faktlarla yanaşı, Könüllülər Proqramının ötənilki uğurları, eləcə də AVRO-2020 ilə bağlı keçirilməsi planlaşdırılan tədbirlər haqda təqdimat nümayiş olunacaq.

Tədbirdə təşkilati və UEFA ilə əlaqələndirmə işlərində məsul olan AFFA, AVRO-2020 Təşkilat Komitəsinin nümayəndəsi, futbol üzrə Azərbaycan milli komandasının oyunçusu, eyni zamanda, “Könüllülər Proqramı”nın səfiri Taleh Yüzbəyov iştirak edəcək. Qonaqlar tələbələrin idman və qeyri-idman sahəsində lazımi təcrübə əldə etməsi, gənclərin asudə vaxtının səmərəli təşkili, onların irimiqyaslı və ölkə əhəmiyyətli tədbirlərlə bağlı texniki bilik və bacarıqlarının artırılması baxımından bu cür tədbirlərin təşkilinin əhəmiyyətindən danışacaq, həmçinin bir zamanlar könüllü olaraq qazandıqları təcrübəni və xatirələri tədbir iştirakçıları ilə bölüşəcəklər.

Qeyd edək ki, Könüllülər Proqramı nəinki tələbələr, həmçinin qitə əhəmiyyətli idman tədbirinin bir hissəsi olmaq istəyən hər kəsə açıq olacaq. Proqram çərçivəsində tələbələr üçün təşkilati məsələlərlə bağlı təlimlərin, təhsil-əyləncə kurslarının, xüsusi master-klasslar və s. kimi tədbirlərin keçirilməsi planlaşdırılır.

Noyabrın 15-dək davam edəcək universitet kampaniyası Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan Texniki Universiteti, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Azərbaycan Dillər Universiteti, Azərbaycan Universiteti, Bakı Mühəndislik Universiteti, Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti, Azərbaycan Turizm və Menecment Unversiteti, Bakı Ali Neft Məktəbi, Xəzər Universiteti, Kooperasiya Universiteti, Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Universiteti kimi təhsil ocaqlarını əhatə edəcək.



