Ginko Bioworks-un növbəti investisiya məbləği 350 milyon dollar oldu

Biotexnologiya startup-ı olan Ginko Bioworks keçən ayın sonlarında 290 milyon dollar investisiya qazanmışdı. İndi isə qurulmuş sənaye sahələrində transformasiya potensialı olan spinout şirkətlərini maliyyələşdirmək üçün 350 milyon dollar dəyərində xüsusi investisiya vasitəsi olan Ferment Konsorsiumu işə saldı.

Milli.Az techland.az-a istinadən bildirir ki, yeni investisiya aləti kapital şirkətləri, strateji tərəfdaşlar şəbəkəsini və Ginkgo Bioworks 'hücrə proqramlaşdırma platformasına girişi dəstəkləyəcəkdir. Fond Viking Global Investors, General Atlantic və Cascade Investment kimi şirkətlərin əsas investorları tərəfindən dəstəklənir.

Ginkgo şirkətinin həmtəsisçisi və baş direktoru Jason Kelly, milyardlarla dollarlıq sənayedə böyük, mürəkkəb və strateji oyunçulardan ciddi bir tələb gördüklərini, sintetik biologiyanın öz sahələrini dəyişdirəcəyini və bu amillərin Ferment Consortium-u yaradan amillər olduğunu söylədi.

Milli.Az

