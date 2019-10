Qaradağ rayonunda xuliqanlıq zəminində dava zamanı bir nəfər xəsarət alıb.



Metbuat.az APA-ya istinadla xəbər verir ki, hadisə Lökbatan qəsəbəsində yerləşən “Sədərək” ticarət mərkəzində baş verib.



Belə ki, 1992-ci il təvəllüdlü Gözəlova Elnarə Nurəddin qızı Nigar adlı şəxs tərəfindən döyülüb. E.Gözəlova xəsarət alaraq 1 saylı şəhər xəstəxanasına yerləşdirilib. Qaradağ Rayon Polis İdarəsinin 10-cu Polis Bölməsinin əməkdaşları istintaq axtarış tədbirlərinə başlayıb.

