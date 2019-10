Azərbaycan milli komandası Qətərdə keçirilən I Dünya Çimərlik Oyunlarında daha bir medal qazanıb.

“Report” xəbər verir ki, triatlonun akvatlon (üzmə, velosiped sürmə və qaçışdan ibarət multiidman) növü üzrə qarışıq komanda yarışında Rostislav Pevtsov və Kseniya Levskovskayadan ibarət cütlük gümüş medal əldə edib.



