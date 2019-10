Müğənni Rəqsanə İsmayılova növbəti dəfə "Maşın şou” haqda danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o şou haqda dediyi sözlərin üstündə durduğunu deyib:

"Bəziləri özlərini qız uşağı kimi aparıb, ev dağıdırlar. Amma göydə Allah var. Kim onları bu yerə qədər gətiribsə, Allah canını sağ eləsin. Allah daydayların canını sağ eləsin. Mən nə demişəmsə, düz demişəm. Sözlərimin ağasıyam”.

