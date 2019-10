Lənkəranda məktəbli itkin düşüb.

Liman şəhəri, M.Ə.Sabir küçəsi, ev 5-də yaşayan, 2005-ci il təvəllüdlü Əzizli Anar Həsən oğlu oktyabrın 7-də günün ikinci yarısında futbol oynamaq adı ilə evdən çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır. (trend)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.