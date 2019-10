İsveçrədə yaşayan Stefani Mulic plastik əməliyyatlarla özünü "Barbi" gəlinciyinə bənzədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, 19 yaşlı gənc qız 14 yaşından bəri plastik əməliyyatlar üçün hər il 14 min dollar xərcləyir. Anası və xalasının onu hər zaman dəstəklədiyini deyən Stefani növbəti dəfə sinəsini formaya saldırıb, qabırğasını çıxartdıracaq.

(axşam.az)

