Cənubi koreyalı Çoy Cin Ri adlı 25 yaşlı müğənni və aktrisa vəfat edib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, Sulli səhnə adından istifadə edən sənətçinin Seuldakı evindən meyiti tapılıb. Onun ölüm səbəbi məlum deyil.

Qeyd edək ki, Sulli "f(x)" qrupunda olarkən məşhurlaşıb. Daha sonra aktrisalığa başlayıb. Sənətçini İnstaqram-da 6 milyon insan izləyirdi.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.