Tramp Türkiyəyə qarşı sanksiyalarla bağlı - Qərar verdi

ABŞ Prezidenti Donald Tramp Suriyadakı hərbi əməliyyatlar ilə əlaqədar olaraq Türkiyəyə qarşı sanksiyalar barədə fərman imzalayıb.

Metbuat.az “RİA Novosti” saytına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın dövlət katibi Maykl Pompeo bazar ertəsi yaydığı bəyanatda bildirib. Onun sözlərinə görə, bu addım Türkiyənin Suriyanın şimal-şərqindəki hücumlarını dayandırmaq və atəşkəsə məcbur etmək üçün atılır.

Qeyd edək ki, Türkiyə oktyabrın 9-dan etibarən Suriyanın şimalında “Barış pınarı” əməliyyatına başlayıb. Son məlumatlara görə, əməliyyat zamanı 500-dən çox silahlı zərərsizləşdirilib

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.