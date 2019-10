Dünən Azərbaycan və Qazaxıstan arasında imzalanmış beynəlxalq razılaşmaya əsasən Azərbaycan vətəndaşları Qazaxıstan ərazisində 90 gün ərzində vizasız (hazırda 30 gündür) yaşaya bilərlər.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynov məlumat verib.

O bildirib ki, Azərbaycan vətəndaşları Qazaxıstanda 30 gün ərzində isə (hazırda 5 gündür) olduğu yer üzrə qeydiyyatsız yaşaya biləcəklər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.