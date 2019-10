İndoneziyada zəlzələ olub.

Publika.az xəbər verir ki, Sumatra adasında 5,9 bal gücündə yeraltı təkanlar qeydə alınıb.

İndoneziya Meteorologiya, İqlim və Geofizika Qurumu zəlzələnin episentrinin Benkqulu əyalətinin Enqqano bölgəsinin 158 km yaxınlığında, yerin 10 km dərinliyində olduğunu açıqlayıb.

İlkin məlumata görə, ölən və yaralanan yoxdur. Sunami xəbərdarlığı da verilməyib.

Zümrüd

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.