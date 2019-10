Son günlər hamiləlik kiloları ilə gündəmdə olan türkiyəli aktrisa Fahriye Evcen yeni görüntülərini paylaşıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, fotolarda Fahriyenin artıq çəkisindən qurtulması diqqətdən qaçmayıb.

Aktrisanın paylaşımı 700 mindən çox bəyənmə alıb. İzləyicilər onun ünvanına xoş sözlər yazıblar.

Milli.Az

