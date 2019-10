MTRŞ süni mayalanma reklamları ilə bağlı televiziya yayımçılarına məktub göndərib

Milli Televiziya ve Radio Şurası (MTRŞ) süni mayalanma üzrə tibbi xidmət reklamının yayımlanmasının qanunla qadağan olunması ilə bağlı ümumrespublika və regional televiziya yayımçılarına məktub göndərib.

MTRŞ-ın Aparat rəhbəri Asəf Hacıyev "Report"a açıqlamasında məlumatı təsdiqləyib.

O bildirib ki, eyni məzmunlu məktub "Azərbaycan Televiziya və Radio verilişləri" QSC-yə, "İctimai Televiziya ve Radio Yayımları Şirkəti"nə, "Xəzər TV" MMC-yə, "Azad Azərbaycan Müstəqil Teleradio Kompaniyası"na, "Real Təhlil İnformasiya Mərkəzi" MMC-yə, "Lider TV və Radio Azərbaycan" MMC-yə, "Space Müstəqil Teleradio Şirkəti'nə, "ARB" Televiziyasına, "Dünya" Televiziyasına və "Qafqaz" Televiziyasına ünvanlanıb.

Məktubda qeyd olunub ki, son zamanlarda bəzi teleradio yayımçıları tərəfindən süni mayalanma üzrə tibbi xidmətin reklamının yayımlanması hallarına rast gəlinib:

"Nəzərinizə çatdırırıq ki, "Reklam haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 29.5-ci maddəsinin tələbinə əsasən, hamiləliyin süni yolla pozulması və süni mayalanma üzrə tibbi xidmətin reklamı qadağandır.

Eyni zamanda bildiririk ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsində reklam haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə inzibati məsuliyyət nəzərdə tutulub. Qeyd olunanlara əsasən, sözügedən məsələni nəzərə almağınız və gələcək fəaliyyətinizdə də daim diqqət mərkəzində saxlamağınız üçün tövsiyə olunur".



