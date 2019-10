AÇ-2020-nin seçmə mərhələ oyunları davam edir.

Milli.Az xəbər verir ki, A qrupunda qərarlaşan İngiltərə yığması Sofiyada Vasil Levski adına milli stadionda Bolqarıstanın qonağı olub. Görüş britaniyalıların 6:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Bolqarıstan - İngiltərə - 0:6

Qollar: Markus Reşford, 7, Ross Barkli, 20, 32, Rahim Sterlinq, 45+4, 69, Harri Keyn, 85

