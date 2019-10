AÇ-2020-nin seçmə mərhələ oyunları davam edir.

Milli.Az xəbər verir ki, B qrupunda qərarlaşan Ukrayna yığması Kiyev Olimpiya Stadionunda Portuqaliyanı qəbul edib. Qarşılaşma meydan sahiblərinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Ukrayna millisi qələbə sayəsində AÇ-2020-nin final mərhələsinə yüksəlib.

Ukrayna - Portuqaliya - 2:1

Qollar: Roman Yaremçuk, 6, Andrey Yarmolenko, 27 - Kriştianu Ronaldu, 72 (pen.)

Qırmızı vərəqə: Taras Stepanenko, 72 (Ukrayna)

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.