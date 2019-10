AVRO-2020: İspaniya İsveçə, İtaliya Lixtenşteynə qarşı

Bu gün futbol üzrə 2020-ci il Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti matçlar keçiriləcək.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, 4 qrupda 9 qarşılaşma təşkil olunacaq. F və J qruplarında 3, D qrupunda 2, G qrupunda isə 1 görüş baş tutacaq.

AVRO-2020

Seçmə mərhələ, VIII tur

15 oktyabr

D qrupu

22:45. Cəbəllütariq - Gürcüstan

22:45. İsveçrə - İrlandiya

Xal durumu: İrlandiya - 12 xal (6 oyuna), Danimarka - 12 (6), İsveçrə - 8 (5), Gürcüstan - 5 (6), Cəbəllütariq - 0 (5).

F qrupu

22:45. Farer adaları - Malta

22:45. Rumıniya - Norveç

22:45. İsveç - İspaniya

Xal durumu: İspaniya - 19 (7 oyuna), İsveç - 14 (7), Rumıniya - 13 (7), Norveç - 10 (7), Malta - 3 (6), Farer adaları - 0 (7)

G qrupu

22:45. İsrail - Latviya

Xal durumu: Polşa - 19 xal (8 oyuna), Avstriya - 16 (8), Şimali Makedoniya - 11 (8), Sloveniya - 11 (8), İsrail - 8 (7), Latviya - 0 (7).

J qrupu

20:00. Finlandiya - Ermənistan

22:45. Yunanıstan - Bosniya və Herseqovina

22:45. Lixtenşteyn - İtaliya

Xal durumu: İtaliya - 21 (7 oyuna), Finlandiya - 12 (7), Ermənistan - 10 (7), Bosniya və Herseqovina - 10 (7), Yunanıstan - 5 (7), Lixtenşteyn -2 (7).

