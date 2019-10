"Facebook" sosial şəbəkəsinin dövriyyəyə buraxmaq istədiyi "Libra" kriptovalyutası ətrafında baş verənlərdən sonra rəqəmsal pullar bazarındakı ani azalmanı yenidən artım əvəz edib.

"Report" xarici mətbuatına istinadən xəbər verir ki, kriptovalyuta bazarının həcmi 226 milyard dolları keçib.

Bunun isə təxminən 150 milyard dollarlıq hissəsi bitkoinin payına düşür.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.