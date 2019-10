"Booker" ədəbiyyat mükafatının qalibi açıqlandı - FOTO

Bu il "Booker" Mükafatı jüriləri qaydalara qarşı gələrək mükafatı 2 yazıçıya vermək qərarı alıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Londonda keçirilən mərasimdə açıqlanan mükafatı "The Testaments" adlı kitabı ilə kanadalı yazar Marqaret Atvud və "Girl, Woman, Other" kitabı ilə ingilis Bernardin Evaristo qazanıb.

Keçən ay yayımlanan "The Testament" kitabı yazıçının "The Handmaids Tale" adlı serialı da çəkilən "Damazlıq qızın hekayəsi" (1985) kitabının davamıdır. Bununla da, 79 yaşlı Atvud "Booker"i qazanan ən yaşlı yazar oldu. Eyni zamanda o, 2000-ci ildə də bu mükafata sahib çıxmışdı. Atvud həm də bu mükafatı 2 dəfə qazanan 4-cü yazar olub.

Qeyd edək ki, mükafata namizəd olan yazarlar arasında türk yazıçı Elif Şafak da var idi.

