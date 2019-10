Ərdoğan Bakıda azərbaycanlı dünya çempionuna bu sözləri dedi - VİDEO

9 qat Dünya, 3 qat Avropa çempionu Araz Musayev 14 oktyabr 2019-cu il tarixdə Türkdilli Dövlətlərin Sammitində iştirak etmək üçün Bakıya gələn Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşüb.

Publika.az xəbər verir ki, Araz Musayev Türkiyə Prezidentinə Türk xalqının, onun yolunda şəhid olmağa hazır olduğunu bildirib və Suriyada Türk əsgəri ilə birgə terrorçulara qarşı döyüşmək üçün razılığın verilməsi məqsədilə Türkiyə Səfirliyinə müraciət etdiyini deyib. Rəcəb Tayyib Ərdoğan isə tanınmış idmançının müraciətinə məmnunlualaq cavab verib və "Biz gedərik, Siz də gələrsiniz" sözlərini deyib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik.

Muxtar

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.