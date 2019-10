“Maşın şou”da QALMAQAL - Rəqsanənin qızı Kəmalə haqqında GÖRÜN NƏLƏR DEDİ?

“Maşın şou” ulduzlar arasında yeni qalmaqalları gərginləşdirməyə davam edir.

Publika.az xəbər verir ki, Aysun İsmayılova şounun dünənki buraxılışında aparıcı Kəmalə Piriyevanın oyunu tərk etməsinə ürəkdən sevinib. Oyunda iştirakı zamanı hədəfinin Kəmalə Piriyeva olduğunu deyən, amma səs toplamadığı üçün yarışmanı tərk edən Aysun sevincini belə ifadə edib:

“Hər şeydən əvvəl Murad Dadaşov və bütün əməkdaşlarına dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, məni bu həyəcanlı şouya dəvət etdiniz. Deyərdim ki, acısı ilə, şirini ilə həyatımın ən unudulmaz vaxtlarını keçirdim. Bu günki oyunda bir daha gördüm ki, xalqın qarşısında heç kim dayana bilmir. Allaha qurban olum ki, heç kimin ahı yerdə qalmır. Həyatda gərək Allaha, ailənə və xalqına güvənərək addım atasan. Hər şeyi öz zəhməti ilə qazanan, öz ayağının üstündə durmağı bacaran xanımları sevirəm”.

Aysun bu sözlərini aparıcı Kəmalə Piriyeva ünvanlayaraq, ondan heyfini çıxdığına işarə edib.

Xatırladaq ki, qızı oyunda məğlub olanda müğənni Rəqsanə qızının müdafiəsinə qalxaraq Kəmalə Piriyevanın maşından əlini çəkdiyi kadrları sosial şəbəkədə paylaşmışdı. Dünən isə Kəmalənin əlini maşından çəkdiyi halda oyunda qalmağa davam etməsini kəskin pisləyək “Yaxşı “day-day"ın olmalıdır, səni saxlayan imkanlı kişin olmalıdır. Restoranı, hoteli, klinikası olsun. Arxanda dursun, sənə pul buraxsın. Həqiqət budur. Lalə də, Türkan da, ay bala, özünüzü qırmayın. O maşın Kəmalənindir. Qorxmuram, qorxsam, çıxıb yayımlamaram” qalibin Kəmalə olacağından narahatçılığını dilə gətirmişdi.

