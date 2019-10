"Standard Chartered Bank": Qızıl bahalaşmaqda davam edəcək

"Bu ilin sonuna dünya bazarında qızılın 1 unsiyasının qiyməti 1 510 dollar, gələn ilin sonunda isə 1 570 dollar olacaq".

"Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, bu, proqnozla Böyük Britaniyanın "Standard Chartered Bank"ı çıxış edib.

Bankın qiymətli metal bazarı üzrə mütəxəssisləri hesab edir ki, qızılın bahalaşmasına növbəti dəstək pərakəndə investorlardan gələcək.

Xatırladaq ki, iqtisadi qeyri-müəyyənlik, ABŞ və Çin arasında davam edən ticarət müharibəsi bu ilin əvvəlində əmtəə birjalarında qızılın qiymətini 16% artırıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.