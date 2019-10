Bakıda qadının öldüyü dəhşətli hadisə ilə bağlı RƏSMİ MƏLUMAT

Daxili İşlər Nazirliyi Bakıda piyadanın öldüyü yol-nəqliyyat hadisəsi ilə bağlı məlumat yayıb.

Publika.az nazirliyin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, oktyabrın 10-da saat 19 radələrində Səbail rayonunun Yeni Salyan yolu küçəsində müəyyən edilməmiş avtomobillə yolu keçən Abşeron rayon sakini Aidə İsmayılova vurulub və o, zərbədən qarşıdan gələn, Bakı şəhər sakini C.Abdullayevin idarə etdiyi “Wolkswagen” markalı avtomobilin altına düşərək hadisə yerində ölüb.

Səbail RPİ 8-ci PB, Nəqliyyatda Baş Polis İdarəsi və Baş Əməliyyat və Statistik İnformasiya İdarəsi əməkdaşlarının birgə keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində ölümlə nəticələnmiş yol-nəqliyyat hadisəsini törədərək hadisə yerindən yayınmaqda şübhəli bilinən “Kia” markalı avtomobilin sürücüsü, Cinayət Məcəlləsinin 263 (yol hərəkəti və ya nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarını sərxoş halda və ya nəqliyyat vasitələrini idarə etmək hüququ olmayan şəxs tərəfindən pozma) və 264-cü (yol nəqliyyat hadisəsi yerindən qaçma) maddələri ilə axtarışda olan Gədəbəy rayon sakini Z.Abbasov saxlanılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.