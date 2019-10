Məşhur futbolçunun xanımı sərxoş yaxalandı - FOTO

"Mançester Yunayted"in sabiq futbolçusu, hazırda ABŞ-ın "DC Yunayted" klubunda çıxış edən Ueyn Runinin həyat yoldaşı Kolen Runi növbəti dəfə İngiltərə mediasının gündəminə gəlib.

Milli.Az fanat.az-a istinadən xəbər verir ki, Runinin xanımı "Mançester Yunayted"in sabiq üzvü Ves Braunun doğum günü tədbirinə qatılıb. Mançesterdə keçirilən mərasim gecə saat 04.00-a qədər davam edib.

Mərasimin keçirildiyi məkandan tək çıxan Kolen sərxoş olub və ayaq üstündə çətinliklə dayanıb. O, maşına da çox çətinliklə minə bilib.

Qeyd edək ki, Kolen Runi bir müddət əvvəl futbolçu Ceymi Vardinin həyat yoldaşı Rebeka Vardinin "Instagram"da onun özəl fotolarını yaymaqda ittiham etmişdi.

Milli.Az

