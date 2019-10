Bakı. Rufiz Hafizoğlu - Trend:

Türkiyənin Antalya vilayətində təlim təyyarəsi qəzaya uğrayıb.

Trend-in məlumatına görə, xəsarət alan olmayıb.

Hazırda qəzanın səbəbləri ilə bağlı araşdırma aparılır.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.