Daxili İşlər naziri Vilayət Eyvazovun əmri ilə Göygöl rayon Polis Şöbəsinin Dövlət Yol Polisi (DYP) Bölməsinə yeni rəis təyin edilib.

Metbuat.az Baku.ws-ə istinadən verdiyi məlumata görə, əmrə əsasən polis mayoru Həsənov Eldəniz Maksim oğlu Göygöl rayon Dövlət Yol Polis Bölməsinin rəisi təyin edilib. Bildirək ki, E.Həsənov Qazax rayon Polis Şöbəsinin DYP Bölməsinin rəisi vəzifəsində çalışıb.

