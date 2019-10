Azərbaycanda psixi sağlamlıqla bağlı aparılan sorğunun nəticələri təəccübləndirdi

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu 10 oktyabr Ümumdünya Psixi Sağlamlıq gününə həsr olunmuş "Psixi Sağlamlıq: intiharların profilaktikasında tibbi və icma əsaslı yanaşmalar" adlı Elmi Praktik Konfransda İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin direktoru Qəhrəman Haqverdiyev deyib.

O qeyd edib ki, mərkəz tərəfindən məktəblilər arasında sorğu keçirilib: "Sorğuya görə, uşaqların təxminən 5 faizi mübahisələrin və zorakılığın şahidi olur. 32 faizi ən azı bir dəfə həmyaşadları ilə mübahisə yaşayır. 14 faiz respondentlər ay ərzində internetdən istifadə edərək digər şəxslərlə kobud davranır və alçaldıcı rəftar edirlər. Buna kiberbulinq deyilir. Uşaqların 1/4 nəfəri 2 həftə və daha çox müddətlə özünü kədərli və ümidsiz hiss edirlər".

Direktor əlavə edib ki, tədqiqata görə, ölkəmizdə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının dəstəyi və İSİM-in mütəxəssislərinin istiraki ilə aparılan tədqiqatda iştirak edən respondentlərin 2 faizi əvvəlki 12 ay ərzində intihar cəhdini ciddi şəkildə düşünüb.

Q.Haqverdiyev vurğulayıb ki, son 12 ayda intihar haqqında ciddi düşünən qadınların sayı əhəmiyyətli dərəcədə yüksək olub. "Xüsusən burada şəhərlərdə yaşayanlar üstünlük təşkil edib. Respondentlərin təxminən 10 %-i intihara təşəbbüs göstərib. Bu faktlar göstərir ki, psixi saglamlığa qayğı insanın doğulduğu gündən başlamalıdır".

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.