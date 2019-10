Artıq dəniz mövsümü başa çatıb. Yay boyu bir çox vətəndaşımızın məzarı oldu bu dəniz. Amma artıq bir neçə ay kimsə dənizdə çimərkən boğulub həyatdan olmayacaq.

Publika.az-ın fotoqrafı Pərviz Həşiminin yay aylarında insanla dolub daşan çimərliklərin indiki görüntüləri ilə bağlı hazırladığı fotoreportajı təqim edirik:

