"Avropa Uşaq Qaynar Xətt Xidməti" Azərbaycanda fəaliyyətə başlayıb

"Bu gün Ümumdünya Psixi Sağlamlıq Gününə həsr olunmuş konfransda "Dünya Uşaq Qaynar Xətt Xidməti"nin təqdimat mərasimi də keçiriləcək".

''Report'' xəbər verir ki, bunu “Azərbaycan Uşaq Qaynar Xətt Xidməti”nin direktoru Kəmalə Aşumova jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

Onun sözlərinə görə, Avropa telekommunikasiya şəbəkəsinin yeganə uşaq qaynar xətti olan (116-111) ötən həftə Azərbaycanda fəaliyyətə başlayıb: ''Telefon xidməti aktivdir. Dövlət qurumlarına da yönəldilib, regionlarda da yoxlamalar aparılıb. Hər il qaynar xəttə daxil olan zənglərin sayı 2500-3500 arasında dəyişir. Bu il oktyabr ayına qədər olan statistik məlumata əsasən, 3460 zəng daxil olub, zənglərin sayında artım var. Çünki texniki şərait dəyişir, texnologiyalar yenilənir, maarifləndirilmə işləri də aparıldığı üçün məlumatlılıq artır və zənglər çoxalır".



