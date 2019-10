"Maşın şou"dan ayrılan Kəmalə: "SMS-lə hər kəsi qorxudurdum"

"Maşın şou"nu səsvermə yolu ilə tərk edən aparıcı Kəmalə Piriyeva danışıb.

Milli.Az azxeber.com-a istinadla xəbər verir ki, aparıcı oyunboyu hər kəsi qorxutduğunu etiraf edib.

"İlk dəfə açıqlayıram ki, oyunda hamını qorxutmaq mənim taktikam idi. Hər kəsi yalandan qorxudurdum ki, mən səs toplayacam. Fiziki cəhətdən də qorxudurdum ki, mən güclü xanımam. Heç bir qruplaşmada olmayaraq 4-lüyə kimi gələ bildim. Hər kəsə qulaq asırdım, onların psixologiyasına bələd idim. İndi gördüz səs toplaya bilmədim. Sunanın qalib olmasını istəyirəm".

Qeyd edək ki, aparıcı Kəmalə Piriyeva həmkarı Lalə Mustafayevanı oyundan kənarlaşdırmağı düşünürdü. Sonda 47% qalsına səs toplayaraq oyunu özü təkr edib.

Milli.Az

