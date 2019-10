Avro 2020-də 8-ci tura yekun vurulur: Ermənistan Finlandiyaya qarşı

Bu gün Avro-2020-nin seçmə mərhələsində 8-ci tura yekun vurulacaq.

Qol.az-ın məlumatına görə, D,F,G və J qruplarında ümumilik 9 matç keçiriləcək.

15 oktyabr

D qrupu



22:45. Cəbəllütariq – Gürcüstan

22:45. İsveçrə - İrlandiya

F qrupu



22:45. Farer adaları – Malta

22:45. Ruminiya – Norveç

22:45. İsveç – İspaniya

G qrupu

22:45. İsrail – Latviya

J qrupu



20:00. Finlandiya – Ermənistan

22:45. Yunanıstan – Bosniya və Herseqovina

22:45. Lixtenşteyn – İtaliya

