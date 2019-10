Bir neçə ay əvvəl Bakı şəhərinin Nəsimi rayonu ərazisində yerləşən və "Garant Holding"in mərkəzi ofisi kimi fəaliyyət göstərən binanın nisbətən sökülməsi ilə bağlı məlumat vermişdik.

Publika.az xəbər verir ki, artıq həmin binanın təyinatı müəyyənləşib və rekonstruksiya işlərinə başlanılıb. Holding binası yaxın vaxtlarda otel kimi fəaliyyətini davam etdirəcək.

Qeyd edək ki, "Garant Holding" sabiq nazir Ziya Məmmədovun oğlu Anar Məmmədova məxsus idi.

Muxtar

