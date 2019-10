Müğənni Dilarə Kazımova aparıcılığa başlayır.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, o, bundan sonra MTV-də veriliş aparacaq.

Yeni mövsümdən mənim təqdimatımda çox dinamik, pozitiv hətta deyərdim özüm kimi cazibədar bir proqram izləyəcəksiniz. Əlimizdən gələni edəcəyik ki, xalqımızın potensial gənclərini hər kəs tanısın. Ən sonda xalq öz sevdiyi istedadı seçəcək və biz onu ulduz edəcəyik", - Dilarə məlumat verib.

Milli.Az

