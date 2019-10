"Azərbaycan gözəli 2019" gözəllik müsabiqəsinin qalibi Melisa Nuriyeva yeni paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, model şəxsi “İnstaqram” səhifəsində qısa şortikdə fotosunu paylaşıb.

Qeyd edək ki, Melisanın iki övladı - bir qızı və bir oğlu var.

