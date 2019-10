Suriyanın Menbic bölgəsindən terrorçu PKK/YPG-PYD qruplaşmasının top mərmisi ilə hücumu nəticəsində Türkiyənin bir hərbçisi şəhid olub, 8 hərbçi yaralanıb.

“Report” Türkiyənin NTV telekanalına istinadən xəbər verir ki, məlumatı Türkiyənin Müdafiə Nazirliyi yayıb.

Bildirilib ki, terrorçuların bölgədəki hədəflərinə endirilən zərbələr nəticəsində 15 terrorçu zərərsizləşdirilib.



