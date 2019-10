Bakıda Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının (TDƏŞ) VII zirvə görüşü başa çatıb.

“Report” xəbər verir ki, tədbirin yekununda Bakı Bəyannaməsi imzalanıb, təşkilata sədrlik isə rəsmən Azərbaycana keçib.

Qeyd edək ki, Bakı sammiti Türk Şurasının yaradılmasına dair 2009-cu il oktyabrın 3-də Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğız Respublikası dövlət başçılarının imzaladıqları Naxçıvan sazişinin 10-cu ildönümünə də həsr olunur.



